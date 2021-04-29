Коронавирус выявили у 9284 человек за сутки в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России выявлено более 9,2 тысячи случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 29 апреля.

В стране за 24 часа зафиксировали 9284 новых случая COVID-19. Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Скончались от инфекции 364 человека за сутки, выздоровели 8442 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Чукотском автономном округе.

В России за все время пандемии выявили 4 796 557 случаев коронавируса. За все время в стране скончался 109 731 человек, выздоровели 4 419 540 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Минздрав выпустит обновление рекомендаций по коронавирусу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Турция ожидает начала поставок вакцины «Спутник V» в мае