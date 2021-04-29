Цех на площади 40 квадратных метров загорелся в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В цеху по производству медпрепаратов в деревне Семеновское в Подмосковье произошел пожар. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

По словам представителя ведомства, пожар произошел в цеху, расположенном в деревне Семеновское (Коломенский городской округ — прим. «ВМ»). Площадь возгорания составляет 40 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуированы пять человек еще до прибытия пожарных.

В пресс-службе МЧС также отметили, что информации о пострадавших нет.

В свою очередь источник «ВМ» уточнил, что в цеху по производству медпрепаратов загорелся утеплитель. В результате пожара огонь перешел на кровлю.

Ранее «ВМ» писала, что в Москве из загоревшейся квартиры спасли одного человека, еще 15 жильцов дома были эвакуированы из-за пожара. Инцидент произошел по адресу Ленинский проспект, дом № 95.

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