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МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Фото: МИД РФ

МИД РФ ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщили в российском МИД в четверг, 29 апреля.

— Последуют ответные меры, — заявили в дипломатическом ведомстве в ответ на вопрос РИА Новости о реакции МИД на высылку российского дипломата из Болгарии.

Ранее стало известно, что София приняла решение выслать российского дипломата из Болгарии. Помимо этого, болгарский МИД заявил, что обратится к правоохранительным органам России с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

Ранее в Кремле заявили, что Москва отреагирует на провокационные действия Болгарии и Чехии.

Власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Прокуратура Болгарии вслед за Чехией заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах.

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дипломатыМИД РФБолгария
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