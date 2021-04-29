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Актрису из сериала «Глухарь» задержали за кражу
Фото: Instagram.com/liudmilakhalilullina

Актрису из сериала «Глухарь» задержали за кражу

Юлия Павлушова

Звезды

Российскую актрису Людмилу Халилуллину, которая исполнила эпизодическую роль клофелинщицы в сериале «Глухарь», поймали на краже. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил Пятый канал.

Уточняется, что артистка воспользовалась чужой банковской картой. Женщина нашла ее на улице. На покупки она успела потратить полторы тысячи рублей. После звезду задержали.

По предварительным данным, Людмила Халилуллина находится под подпиской о невыезде.

Ранее дочь Алексея Панина возмутила пользователей Сети танцем с сигаретой.

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