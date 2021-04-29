Пассажирка устроила скандал в «антиковидном» такси в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Сети набирает популярность ролик, снятый в одном из столичных такси. Пассажирка включила телефон и потребовала у водителя остановить машину, поскольку весь салон был обклеен пластырями с резким запахом.

Видео появилось в Telegram-канале «Москва с огоньком», на кадрах видно, что пластыри «украшают» руль, торпедо. В комментариях к ролику такси в шутку назвали антиковидным.

Видео: Telegram-канал «Москва24»

Когда водитель попросил надеть маску, женщина сказала, что не собирается этого делать, и потребовала остановить машину. Двери были заблокированы, она начала бить по сиденью и скандалить, требуя ее выпустить.

Таксист попросил ее успокоиться и заявил, что он «чуть не сбил пешехода», на что женщина устроила скандал и начала трясти заблокированную дверь. Она пообещала «разбомбить» машину, если водитель не остановится.

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