Трое человек погибли и 31 ранен в ходе перестрелки между Киргизией и Таджикистаном

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

В ходе перестрелки военных на границе Киргизии и Таджикистана погибли трое таджикистанцев, 31 получил огнестрельные ранения. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в мэрии города Исфары.

— В ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения, — говорится в сообщении, полученном РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала о перестрелке военнослужащих Киргизии и Таджикистана на границе государств.

Вооруженный конфликт разгорелся в среду, 28 апреля. В нем принимали участие около 150 местных жителей. Власти обеих стран обвиняют в произошедшем друг друга.

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