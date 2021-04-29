«Черт ногу сломит»: за что воюют на границе Киргизии и Таджикистана

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Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана возник по ряду причин и очень давно, а решить его можно только, если «приедет русский брат из Москвы». Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее «ВМ» писала, что военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств. Конфликт начался днем 28 апреля. В нем принимали участие около 150 местных жителей. Минздрав Киргизии заявил о 31 пострадавшем и одном погибшем жителе республики в ходе конфликта. В больницу Исфары в Таджикистане поступили трое пострадавших с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии.

По словам эксперта, конфликт между республиками давний. В 1986 году на меже трех государств, включая Киргизию и Таджикистан, был построен стратегический водозаборник «Головной». Он обеспечивал водой сразу три республики.

— Когда Советский союз рухнул, Киргизия и Таджикистан стали чесать репу, задумываться, как поделить им границу. А она серьезная — чуть ли не тысяча километров. Чем дальше продолжались споры, киргизы упорнее настаивали на том, что водозаборник — их территория, их вода. Этот конфликт назревал. Это очень давний конфликт, которого никогда не было при Советском союзе, — говорит Баранец.

Он отмечает, что когда строилось водохранилище, было прописано, что оно рассчитано на три республики, которые прилегают к нему.

— Но еще одна причина. Итак, 980 километров граница между Киргизией и Таджикистаном. Демаркация, то есть обе стороны согласились, что колышки стоят вот здесь, никаких проблем, только 580 километров. Еще 400 не прошли эту валидацию, — говорит эксперт.

Он добавил, что после две бывшие республики-сестры «начали биться смертельным боем». Если бы власти республик были достаточно влиятельны на свой народ, то «можно было встретиться на границе, сидеть там месяц-два и забить эти колышки», отмечает Баранец.

— Договориться, что это водохранилище в советское время было только на троих. Но нет. Случилась очередная перестрелка. Киргизы говорят, что это их территория. Таджики говорят, что историческая линия проходила посередине водохранилища. Там черт ногу сломит. Нет аргументов, выходит народная стихия: камни, колья, пуля, — добавил Баранец.

Также он отметил, что решить конфликт можно только, если «приедет русский брат из Москвы, посадит за стол переговоров и пригрозит пальцем».

— Туда может приезжать московский гений. Но та злоба, которая пропитала земли республик на три километра вниз, даже московского гения не выдержит, — добавил эксперт.

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