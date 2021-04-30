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МИД: Россия рассмотрит вопрос содействия Болгарии в расследовании взрывов
Фото: МИД РФ

МИД: Россия рассмотрит вопрос содействия Болгарии в расследовании взрывов

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Российские власти готовы рассмотреть вопрос содействия Болгарии в расследовании взрывов при получении соответствующего запроса. Об этом в четверг, 29 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова уточнила, что в случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам оно будет рассмотрено в установленном порядке, согласно действующим соглашениям на этот счет.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что высылка российского дипломата не останется без ответа, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение выслать российского дипломата из страны. При этом болгарский МИД заявил, что обратится к правоохранительным органам России с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

В Кремле заявили, что Москва отреагирует на провокационные действия Болгарии.

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Мария ЗахароваРоссияМИД РФ
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