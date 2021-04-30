Московский Кремль будет закрыт для посещения утром 7 мая и 9 мая

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Кремль временно закроют для посетителей в столице. Ограничения будут действовать 7 мая до 13 часов, а 9 мая — в течение дня. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

Уточняется, что посещение Кремля приостановят из-за подготовки к государственным мероприятиям, посвященным празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее выставочные залы Москвы пригласили горожан на празднование Дня Победы.

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