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Тарасова одобрила возвращение Трусовой к бывшей наставнице
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

Тарасова одобрила возвращение Трусовой к бывшей наставнице

Юлия Павлушова

Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Евгения Плющенко. Спортсменка возвращается к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова одобрила решение девушки. Комментируя его, она вспомнила известную пословицу.

— Саша — умница. Это правильное решение. Где родился, там и пригодился, — цитирует тренера Спорт-экспресс.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе из-под опеки его тренерского штаба Александры Трусовой на своей странице в Instagram.

Читайте также: Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Тутберидзе

Татьяна ТарасоваАлександра Трусовафигурное катание
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