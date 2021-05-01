Тарасова одобрила возвращение Трусовой к бывшей наставнице

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей Москва

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Евгения Плющенко. Спортсменка возвращается к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Татьяна Тарасова одобрила решение девушки. Комментируя его, она вспомнила известную пословицу.

— Саша — умница. Это правильное решение. Где родился, там и пригодился, — цитирует тренера Спорт-экспресс.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе из-под опеки его тренерского штаба Александры Трусовой на своей странице в Instagram.

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