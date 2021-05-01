Художник Никас Сафронов расписал к Пасхе пять яиц динозавра

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Художник Никас Сафронов расписал к Пасхе яйца, которые принадлежат древнему виду динозавров. Об этом в субботу, 1 мая, рассказал его сын Лука Сафронов.

Живописец расписал пять окаменелых яиц вымерших рептилий. По словам его сына, возраст каждого из них оценивается в десятки миллионов лет (от 70 до 100 миллионов), а работа выполнена в особом авторском стиле.

Уточняется, что речь идет о яйцах, которые принадлежат гадрозавру. Впервые скелет этого животного был обнаружен на территории Северной Америки. В научном описании этого вида динозавров говорится, что их рост достигал 12 метров, сообщает РИА Новости.

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