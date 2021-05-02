Неизвестные разбили камнем витрину и украли 14 телефонов из салона сотовой связи в Москве

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бульвар дмитрия донского дом 8 Карта всех событий

Неизвестные в черных масках украли 14 телефонов из магазина в Северном Бутове. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что 1 мая в экстренную службу поступил звонок по поводу грабежа.

Правоохранители, прибывшие по адресу бульвар Дмитрия Донского, дом 8, установили, что двое грабителей воспользовались невнимательностью специалиста салона сотовой связи, разбили камнем витрину и украли 14 телефонов общей стоимостью примерно 936 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «ВМ» писала о москвиче, который пытался продать кулич за 10 миллионов рублей. Мужчина уверял, что пасхальное блюдо является семейной реликвией.

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