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Полиция инициировала проверку после оскорбительного поста о погибших в ДТП детях
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Полиция инициировала проверку после оскорбительного поста о погибших в ДТП детях

Илья Ашуров

Происшествия

В одной из социальных сетей появились оскорбительные сообщения о детях, погибших в ДТП в Ставропольском крае. Об этом в субботу, 1 мая, журналистам сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

По ее словам, в одной из волгоградских групп пользователь написал оскорбительные комментарии в адрес погибших в трагедии детей. Правоохранители инициировали проверку по этому поводу.

— Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае, — приводит слова Смольяниновой РИА Новости.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

Читайте также: Шестеро пострадавших в ДТП на Ставрополье детей будут эвакуированы в Москву

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