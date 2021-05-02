Власти Москвы рассказали о проверках в больницах города

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В клиниках Москвы не устраивают внеплановые проверки с «тайными пациентами». Об этом рассказали в воскресенье, 2 мая, в департаменте здравоохранения столицы.

В ведомстве уточнили, что проверки в столичных медицинских учреждениях проводят строго в установленном порядке.

— Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке, — приводит Интерфакс сообщение департамента.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти будут организовывать внеплановые проверки в медицинских учреждениях из-за инцидента с избиением пациентки в одной из столичных клиник. Отмечалось, что власти будут направлять в больницы «тайных пациентов».

Напомним, в интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой в больнице имени Ф. И. Иноземцева. Судя по видео, сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. По этому факту СК возбудил уголовное дело. Позже Росздравнадзор сообщил, что проверит столичную больницу, после чего главного врача клиники уволили из-за инцидента.

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