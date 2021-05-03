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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до 5 мая
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до 5 мая

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлен в Москве и Московской области до 5 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, местами порывы ветра возможны до 17 метров в секунду. В Москве предупреждение будет действовать с 02:00 3 мая до 02:00 5 мая, а в Подмосковье — с 00:00 3 мая до полуночи 5 мая.

Кроме того, «желтый» уровень опасности из-за дождя объявлен в Москве до 14:00 3 мая, в Московской области — до 12:00 3 мая.

Ранее жителей столицы попросили по возможности оставаться дома из-за непогоды. В связи с ухудшением погодных условий городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Читайте также: «Будет лить как из ведра»: синоптик предупредил москвичей о непогоде в ночь с 2 на 3 мая

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