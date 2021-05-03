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Синоптики рассказали москвичам о погоде 3 мая
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Синоптики рассказали москвичам о погоде 3 мая

Кирилл Николаев

Город

В понедельник, 3 мая, Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

По прогнозу синоптиков, в первой половине дня в столице временами ожидаются дожди, кое-где с грозой. В послеобеденное время осадки прекратятся. Воздух в Москве и Московской области прогреется до плюс 18 градусов. Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня понизится до отметки 734 миллиметра ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе также уменьшится. При таких погодных условиях чаще развиваются метеообусловленные недомогания у людей с проявлениями кислородной недостаточности.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье до 5 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномальных ливнях с грозами в Центральной России

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