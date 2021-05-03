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Наталья Сергунина: Прием заявок на субсидию для участников МИК продлили до 1 июля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Прием заявок на субсидию для участников МИК продлили до 1 июля

Анастасия Волоснова

Город

В Москве до 1 июля продлили прием заявок на субсидию на инжиниринг, которую смогут получить участники Московского инновационного кластера (МИК). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Ранее власти планировали закончить прием заявок 30 апреля 2021 года. Уточняется, что субсидия позволит предпринимателям компенсировать до 50 процентов расходов при создании технологии в разных сферах.

— В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение, — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году участники получили субсидии на сумму около 300 миллионов рублей. В частности, поддержку оказали разработчику умных счетчиков электроэнергии. Компания смогла компенсировать свыше 4,6 миллиона рублей расходов.

Ранее Наталья Сергунина заявила, что Москва сможет провести «Экспо-2030» на самом высоком уровне.

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