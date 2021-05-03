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Москвичей предостерегли от мошенников, выдающих себя за коммунальных сотрудников
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Москвичей предостерегли от мошенников, выдающих себя за коммунальных сотрудников

Иван Юминов

Город

Москвичам стоит внимательнее относиться к внезапным проверкам специалистов коммунальных служб, так как это могут быть мошенники. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 3 мая.

— Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается, — рассказал заммэра.

Часто злоумышленники во время своих визитов пытаются продать москвичам недешевое оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации, предупредил Петр Бирюков.

Ранее эксперт рассказал, почему опасно оплачивать кредиты через банкомат.

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Петр Бирюковмошенникикоммунальные работники
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