Захарова: Россия не начинала «санкционную войну» с Западом, но готова ее закончить

Фото: МИД РФ

Россия не начинала «санкционную войну» с западными странами, но готова в любой момент ее закончить. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в понедельник, 3 мая.

— Не раз давали понять, что не мы начали эту «санкционную войну», но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет и не может быть победителей, — рассказала представитель ведомства.

Санкции против России негативно сказываются на отношениях страны с «коллективным Западом» и подрывают взаимное доверие, приводит слова Захаровой RT.

Ранее официальный представитель МИД назвала «гипотетическим» сценарий отключения России от SWIFT.

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