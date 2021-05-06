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Вашингтону напомнили о нелегальном пребывании американских военных в Сирии
Фото: twitter.com//FamilyEnterpri3

Вашингтону напомнили о нелегальном пребывании американских военных в Сирии

Полина Долганова

Внешняя политика

Российское посольство в США напомнило Вашингтону, что американские военные пребывают в Сирии незаконно и у Пентагона нет права критиковать легальные действия российских вооруженных сил в ближневосточной стране.

— Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является незаконным. Таким образом у США нет какого-либо права критиковать легальные действия российских ВС, которые в Сирии по приглашению сирийского правительства, — говорится в сообщении российского представительства в Twitter.

Заявление стало ответом на претензии военного ведомства США, которое предполагает, что «нарушения России связаны с включением дополнительного транспорта в заранее определенную колонну патрулирования».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране.

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Вашингтонвоенные действияСирия
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