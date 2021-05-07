Венгерская лаборатория подтвердила надежность «Спутника V»

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Специалисты из Венгерской лаборатории подтвердили надежность российской вакцины «Спутник V», партию которой доставили в Словакию. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил глава словацкого министерства здравоохранения Владимир Ленгварский.

— Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке, — цитирует министра местный телеканал ТА 3.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» неоднозначно была принята политиками Словакии. Так, премьер-министр Игорь Матович покинул свой пост, чтобы разрешить разногласия в кабинете министров из-за его позиции по препарату.

Из-за скандала с регистрацией вакцины «Спутник V» в Словакии подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи, который ранее выдал разрешение на ее использование.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена обнародовать соглашение о закупке «Спутника V» без учета мнения России.

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