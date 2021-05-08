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Коронавирус выявили у 8329 человек за сутки в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Коронавирус выявили у 8329 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России выявлено более 8,3 тысячи случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 8 мая.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8329 новых случаев коронавируса. Из них 18,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в РФ 370 человек, выздоровели 8255 пациентов.

Коронавирус выявили у 8329 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки по-прежнему выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время в РФ зафиксировали 4 871 843 случая COVID-19. Скончались в стране 112 992 человека с подтвержденной инфекцией, выздоровели 4 488 615 пациентов.

Коронавирус выявили у 8329 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

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