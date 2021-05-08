Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 156,9 миллиона
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 156,9 миллиона

Виктория Родимкина

В мире

Количество зафиксированных случаев коронавируса в мире на утро 8 мая составило 156 900 851. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что с начала пандемии в мире от инфекции умерли 3 269 841 человек.

В списке стран с более десятью миллионами случаев заражения коронавирусом находятся США, Индия и Бразилия.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Америке. Там коронавирус выявили у 32 651 035 человек. Скончались от инфекции в США 580 886 пациентов.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Татьяна Голикова заявила, что масочный режим снят только в одном регионе РФ

лечениепандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Все мнения
О проекте