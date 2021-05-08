Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 156,9 миллиона

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Количество зафиксированных случаев коронавируса в мире на утро 8 мая составило 156 900 851. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что с начала пандемии в мире от инфекции умерли 3 269 841 человек.

В списке стран с более десятью миллионами случаев заражения коронавирусом находятся США, Индия и Бразилия.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Америке. Там коронавирус выявили у 32 651 035 человек. Скончались от инфекции в США 580 886 пациентов.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса.

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