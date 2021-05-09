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Некоторые поезда начали проезжать «Парк Победы» синей ветки метро без остановки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Некоторые поезда начали проезжать «Парк Победы» синей ветки метро без остановки

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

Часть поездов Арбатско-Покровской линии московского метро проезжает станцию «Парк Победы» без остановки. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что временные изменения ввели в День Победы, 9 мая, чтобы избежать скопления людей. Москвичей призвали быть внимательными в метро.

Ранее сообщалось, что песни военных лет исполнили на станции «Парк Победы» в честь 9 Мая.

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