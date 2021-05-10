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Движение на участке Калининской линии метро Москвы восстановили
Фото: Вечерняя Москва

Движение на участке Калининской линии метро Москвы восстановили

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Климентовский переулокКарта всех событий

В столице на участке Калининской линии метро восстановили движение поездов. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 10 мая.

Ранее сообщалось, что движение составов было прекращено на участке от станции «Третьяковская» до станции «Марксистская» из-за проверки инфраструктуры.

— Проверка завершена, движение на участке Калининской линии восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что северный вестибюль станции «Братиславская» был временно закрыт из-за обнаружения бесхозного предмета.

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