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Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Москвой
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Москвой

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Европейский союз готов к диалогу с Россией, теперь Москва должна принять решение о возвращении к нему. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник, 10 мая.

На выступлении в Брюсселе на СМИД ЕС Маас отметил, что тема России будет обсуждаться после введения Москвой санкций в отношении некоторых представителей Евросоюза и после появления списка недружественных государств.

— Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу, — сказал министр.

По его словам, на данный момент для ЕС важно не сходить с пути, выступать за права человека, в том числе в России, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России и Brexit.

Читайте также: Евросовет уточнил дату саммита, на котором обсудят политику в отношении России

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