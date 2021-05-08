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Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России и Brexit
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз рассмотрит на саммите 25 мая политику в отношении России и Brexit

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Главы стран Евросоюза обсудят политику в отношении России и тему Brexit на саммите 25 мая. Об этом сообщил в субботу, 8 мая, французский лидер Эмманюэль Макрон, подводя итоги неформального саммита ЕС в португальском Порту.

— Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit, — цитирует Макрона ТАСС.

Он добавил, что попросил подготовить к саммиту подробную справку.

Подводя итоги встречи лидеров Евросоюза в Порту, президент Франции отметил, что его участники готовятся к разработке «европейской стратегии по борьбе с пандемией». По его словам, это движение будет совместным, несмотря на «разное видение тех или иных проблем».

Ранее на саммите Евросоюза в Порту премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к странам ЕС с призывом «выслать как минимум по одному российскому дипломату в качестве знака поддержки после инцидента во Врбетице».

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ПолитикаЕвросоюзЭммануэль Макрон
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