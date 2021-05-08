Премьер Чехии призвал страны Евросоюза высылать российских дипломатов

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к странам ЕС с призывом выслать как минимум по одному российскому дипломату в качестве знака поддержки после инцидента во Врбетице. Об этом политик заявил на саммите Евросоюза в Порту.

— Мы всегда должны это (инцидент во Врбетице. — Прим. «ВМ») воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех, — цитирует Бабиша РИА Новости.

Чешский премьер отметил, что накануне в Порту прошла дискуссия, в которой об инциденте во Врбетице высказались, в том числе, главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Во время встречи не были приняты письменные решения, так как текущий саммит имеет неформальный характер.

По словам Бабиша, на следующем саммите ЕС, который пройдет в конце мая, ожидается более масштабная дискуссия об отношениях с РФ.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

Ранее вице-премьер Чехии уволил главу Пардубицкого края после слов о Врбетице.

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