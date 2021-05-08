Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Премьер-министр Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Премьер-министр Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает агентство ANSA.

По его словам, европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. Однако даже до пандемии коронавирусной инфекции европейское общество и рынки труда были раздроблены.

— Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, — заявил Драги.

Он подчеркнул, что несправедливость системы «двойных рынков» ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. Драги считает, что проблемы в социальной сфере препятствуют развитию ЕС.

Читайте также: «Зашли в тупик»: эксперт оценил дипломатические отношения между Россией и ЕС

ЕвросоюзИталияполитики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте