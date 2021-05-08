Премьер-министр Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает агентство ANSA.

По его словам, европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. Однако даже до пандемии коронавирусной инфекции европейское общество и рынки труда были раздроблены.

— Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа, — заявил Драги.

Он подчеркнул, что несправедливость системы «двойных рынков» ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. Драги считает, что проблемы в социальной сфере препятствуют развитию ЕС.

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