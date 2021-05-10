Евросовет уточнил дату саммита, на котором обсудят политику в отношении России

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Саммит лидеров государств — членов Евросоюза, в рамках которого будет обсуждаться политика интеграционного объединения в отношении России, начнется 24 мая. Об этом в воскресенье, 9 мая, рассказал официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Как написал Лейтс в своем Twitter, заседание 27 стран-членов ЕС под председательством главы Евросовета Шарля Мишеля начнется 24 мая в 19:00 и продолжится 25 мая.

Дополнительные подробности о саммите станут известны позднее.

On the agenda of May 24 and 25 #EUCO



Follow up #COVIDー19 , Russia, Climate and UK (review of the implementation of the Trade and Cooperation agreement). https://t.co/RvnBrs02hx — Barend Leyts (@BarendLeyts) May 9, 2021

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон, подводя итоги неформального саммита ЕС в португальском Порту, объявил, что главы стран Евросоюза обсудят политику в отношении России и тему Brexit на саммите 25 мая.

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