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Движение поездов между станциями «Молодежная» и «Киевская» приостановили из-за человека на путях
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение поездов между станциями «Молодежная» и «Киевская» приостановили из-за человека на путях

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Молодёжная Карта всех событий

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро остановлено из-за человека, который оказался на путях. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что на данный момент поезда не ходят между станциями «Молодежная» и «Киевская». Информации о том, как человек попал на пути следования поездов, пока нет.

Пока движение не восстановлено, пассажирам рекомендовали пользоваться станциями Филевской линии, а также станциями Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

Как сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах, инцидент произошел на станции метро «Кунцевская». Собеседник «ВМ» добавил, что человек, оказавшийся на путях, погиб.

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МетроАрбатско-Покровская линия метростанция «Киевская»
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