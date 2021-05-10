Движение поездов восстановили на синей ветке метро после инцидента с человеком на пути

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Молодёжная Карта всех событий

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена восстановлено и вводится в график.Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно о том, что поезда не ходили между станциями «Молодежная» и «Киевская» из-за человека, который оказался на путях.

Как сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах, инцидент произошел на станции метро «Кунцевская». Собеседник «ВМ» добавил, что человек, оказавшийся на путях, погиб.

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