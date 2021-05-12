«Вернуть деньги — тот еще квест»: названы плюсы и минусы запрета на кредит

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы совместно с участниками рынка занялись разработкой механизма «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Согласно планам, это даст возможность гражданам указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

Данная мера связана с борьбой против мошеннических действий в области кредитования. По мнению юриста, эксперта в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрия Кваши, данная мера не повлияет на аферистов. Он также призвал ужесточить требования для выдачи займов в микрофинансовых учреждениях.

— Мне пока не ясно, каким образом это будет работать. Скорее всего, это немного усложнит работу мошенников, им придется думать, как обойти данный запрет. Однако не думаю, что многие люди будут ставить себе запреты на получение кредитов, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нужно находить слабые элементы защиты как в банковской сфере, так и в предоставлении кредитов просто по скану, по фотографии паспорта, отмечает ИА «НСН». Как подчеркнул юрист, у человека из-за этого могут образоваться окончательно испорченная кредитная история и непомерно огромные проценты. Для решения данной проблемы эксперт предлагает либо создавать дополнительные системы защиты, либо ограничивать микрофинансовые организации в предоставлении кредитных средств без подтверждения личности.

В свою очередь финансовый консультант Алена Никитина считает, что добровольный запрет на оформление кредитов станет отличным решением проблемы, связанной с мошенническими действиями при условии, если в России будет доработана система данных о займах.

— Часто встречаются случаи, когда человек даже не подозревает о взятом на его имя кредите и узнает о нем только тогда, когда уже выписан судебный приказ, а приставы начинают с него снимать деньги, — подчеркнула Алена Никитина.

По ее мнению, потом человеку приходится прилагать много усилий, чтобы вернуть деньги. А забрать деньги у государства, по ее словам, «тот еще квест».

— Поэтому я считаю, что данный законопроект оправдан, я даже ждала нечто подобное несколько последних лет, — добавила финансовый консультант.

Она также пояснила, что при работе над данным нововведением нужно учитывать все нюансы и сделать возможной отмену кредитного запрета, отмечает ФАН.

Читайте также: «Шаг правильный и плодотворный»: эксперты оценили закон о запрете кредитов