Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра вечером 12 мая
Гроза и усиление ветра местами ожидаются на территории столицы в период с 16 до 21 часов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
Из-за непогоды москвичей призвали быть внимательными на улице. В частности, не стоит укрываться от дождя под деревьями, а также парковать среди них автомобили.
Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве 13 мая.
Читайте также: Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 12 мая