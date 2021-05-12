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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра вечером 12 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра вечером 12 мая

Юлия Павлушова

Город

Гроза и усиление ветра местами ожидаются на территории столицы в период с 16 до 21 часов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Из-за непогоды москвичей призвали быть внимательными на улице. В частности, не стоит укрываться от дождя под деревьями, а также парковать среди них автомобили.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве 13 мая.

Читайте также: Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 12 мая

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