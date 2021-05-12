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Поезда между Москвой и Мурманском задержали из-за схода 14 вагонов с рельсов в Карелии
Фото: pixabay.com

Поезда между Москвой и Мурманском задержали из-за схода 14 вагонов с рельсов в Карелии

Юлия Павлушова

Транспорт

Несколько поездов, курсирующих между Москвой и Мурманском, задерживаются из-за схода с рельсов 14 вагонов грузового поезда на Октябрьской железной дороге. Инцидент произошел на территории Карелии, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

В результате никто не пострадал. Уточняется, что вагоны сошли 12 мая на станции Заделье. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов на участке Петрозаводск — Медвежья Гора. На место выехали специалисты для ликвидации последствий схода.

Ожидается задержка поездов № 13 и 91 Мурманск — Москва, а также состава № 16 Москва — Мурманск.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда снизится на Казанском направлении Московской железной дороги.

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