Стало известно, когда в мае можно будет бесплатно посетить Эрмитаж

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Жители и гости Санкт-Петербург смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 и 20 мая.

Дело в том, что 18-го числа будут отмечать Международный день музея. Поэтому в этот день посетители смогут побывать в Эрмитаже на бесплатной основе. Желающим будут доступны экспозиции Главного музейного комплекса, Музея императорского фарфорового завода и Главного штаба.

Однако для безвозмездного посещения стоит пройти предварительную регистрацию на сайте. Тем временем 20 мая будут организованы бесплатные посещения, так как именно эта дата выпадает на третий четверг месяца. По этим дням в Северной столице учреждения культуры открывают свои двери для всех желающих без взимания платы.

При этом 18 и 20 мая для граждан будут доступны лишь те объекты, которые не требуют экскурсионного обслуживания, отмечают «Невские новости».

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