Глава МЧС России открыл работу международного салона «Комплексная безопасность-2021»

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Глава МЧС России Евгений Зиничев открыл работу международного салона «Комплексная безопасность-2021» и пригласил всех желающих в Ногинский спасательный центр 16 мая. Об этом, в среду, 12 мая, рассказал корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий.

— В рамках салона будет проходить не только выставка, будут проходить круглые столы, конференции, — сказал Зиничев в разговоре с корреспондентом «ВМ».

Заничев также отметил, что традиционно в воскресенье, 16 мая, пройдут учения ведомства на базе Ногинского спасательного центра МЧС России.

— Будет очень зрелищно, будет применяться авиация. Мы вас всех приглашаем, — заключил глава министерства.

Напомним, «Комплексная безопасность-2021» состоится уже в тринадцатый раз. Салон работает с 12 по 15 мая в парке «Патриот», а в завершающий день, 16 мая, — в подмосковном Ногинском спасательном центре.

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