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Медведчук не планирует покидать Украину после обвинений в госизмене
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медведчук не планирует покидать Украину после обвинений в госизмене

Иван Юминов

В мире

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не планирует покидать Украину. Об этом политик заявил в среду, 12 мая.

— Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра, — рассказал Медведчук.

Кроме того, депутат отметил, что у него есть «достойные высокопрофессиональные адвокаты», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Медведчук приехал в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Напомним, Венедиктова заявила, что следствие подозревает Медведчука в ведении подрывной деятельности против Украины.

Читайте также: Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск

госизменаВиктор МедведчукУкраина
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