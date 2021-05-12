Медведчук не планирует покидать Украину после обвинений в госизмене
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не планирует покидать Украину. Об этом политик заявил в среду, 12 мая.
— Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра, — рассказал Медведчук.
Кроме того, депутат отметил, что у него есть «достойные высокопрофессиональные адвокаты», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Медведчук приехал в офис генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Напомним, Венедиктова заявила, что следствие подозревает Медведчука в ведении подрывной деятельности против Украины.
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