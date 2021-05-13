Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

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Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

На Кутузовском проспекте восстановили движение после ДТП. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о столкновении двух машин в районе улицы Барклая, в результате чего один из них перевернулся вверх дном. Движение на указанном участке дороги было затруднено и осуществлялось по одной полосе.

В пресс-службе МВД по городу уточнили, что, по предварительным данным, один человек в результате происшествия пострадал. Его передали медикам для осмотра.

Похожий случай произошел сегодня, 13 мая, на Звенигородском шоссе. Столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись в левой полосе. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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