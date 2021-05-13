Сошедший с путей на севере Москвы трамвай поставили на рельсы

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, метро Войковская Карта всех событий

Трамвай, который сошел с путей у станции метро «Войковская», поставили на рельсы и оттащили от места происшествия. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что место остановки трамвая будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что трамвай сошел с рельсов у метро «Войковская» утром 13 мая. В пресс-службе ведомства уточнили, что во время происшествия пассажиров в трамвае не было. Остановка у метро «Войковская», на которой останавливаются трамваи № 23, 27, 30 и 31, была перенесена в 1-й Новоподмосковный переулок.

Читайте также: Грузовик опрокинулся после столкновения с мачтой освещения на Алтуфьевском шоссе