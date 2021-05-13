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Уникальный автомобиль для тушения пожаров появится в аэропортах России
Фото: Вечерняя Москва

Уникальный автомобиль для тушения пожаров появится в аэропортах России

Марина Найденкова

Общество

В России создали не имеющий в стране аналогов автомобиль для тушения возможных пожаров в аэропортах и на аэродромах. Об этом на международном салоне «Комплексная безопасность-2021» рассказал представитель АО «Брянский автомобильный завод» Кирилл Мефед.

По его словам, машина произведена на Брянском автомобильном заводе и создана для тушения возгораний и пожаров на территориях аэродромов, аэропортов в различных регионах. Автомобиль с современным пожарно-техническим вооружением имеет два лафетных ствола для подачи воды дальностью в 75 метров, оснащен коробкой-автоматом, а мощность двигателя — 700 лошадиных сил.

— Предыдущих моделей не существует. Это опытная конструкторская работа. В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству, — сказал Мефед.

Он добавил, что стоимость одной такой российской машины ниже австрийского аналога более чем на 20 миллионов и составляет около 75 миллионов.

Читайте также: Глава МЧС России открыл работу международного салона «Комплексная безопасность-2021»

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