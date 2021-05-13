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Следком возбудил дело о гибели человека на стройке в Долгопрудном
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Следком возбудил дело о гибели человека на стройке в Долгопрудном

Полина Долганова

Происшествия

Следственный комитет возбудил дело о гибели человека на стройке в Долгопрудном. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 27 ноября 2019 года. Сотрудник строительной компании работал на стройке. Из-за ненадлежащей организации техники безопасности он оступился и упал на дно резервуара с высоты пять метров. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и экстренные службы. Мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался через восемнадцать дней.

Ранее «ВМ» писала, что в строящемся ЖК на западе Москвы произошел пожар. Загорелся строительный мусор на первом этаже. Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров.

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