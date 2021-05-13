Произошел пожар в строящемся ЖК на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Звенигородское шоссе, 11 Карта всех событий

На западе столицы произошло возгорание на строительной площадке жилого комплекса. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По сообщению ведомства, инцидент произошел на стройке по адресу Звенигородское шоссе, дом 11. Загорелся строительный мусор на первом этаже. Площадь возгорания составляет 15 квадратных метров.

— Принятыми мерами в 15:35 загорание было ликвидировано. Пострадавших нет, — сказали в пресс-службе.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Ранее «ВМ» писала, как на парковке в Химках сгорели шесть автомобилей из-за поджога, совершенного неизвестными мужчинами. Инцидент произошел в ночь на 11 мая на паркинге Г5 на улице Совхозной. В результате происшествия никто не пострадал.

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