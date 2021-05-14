За сутки в России обнаружили 9462 случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки на территории России выявили почти 9,5 тысячи новых случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В стране за последние 24 часа медики зафиксировали 9462 случая заболевания в 84 регионах. Уточняется, что из них 17 процентов протекают без клинических проявлений. За сутки скончались от инфекции 393 пациента, а выздоровели — 9756 человек.

Больше всего случаев обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А меньше всего — в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

За весь период пандемии в России выявили 4 922 901 случай COVID-19. Вылечились от коронавируса 4 537 634 человека, умерли — 115 116 пациентов.

Ранее стало известно, как коронавирус влияет на продолжительность жизни.

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