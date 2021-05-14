Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
За сутки в России обнаружили 9462 случая коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в России обнаружили 9462 случая коронавируса

Юлия Павлушова

Здоровье

За сутки на территории России выявили почти 9,5 тысячи новых случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В стране за последние 24 часа медики зафиксировали 9462 случая заболевания в 84 регионах. Уточняется, что из них 17 процентов протекают без клинических проявлений. За сутки скончались от инфекции 393 пациента, а выздоровели — 9756 человек.

Больше всего случаев обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А меньше всего — в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

За весь период пандемии в России выявили 4 922 901 случай COVID-19. Вылечились от коронавируса 4 537 634 человека, умерли — 115 116 пациентов.

Ранее стало известно, как коронавирус влияет на продолжительность жизни.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Биолог объяснила возможный рост заболеваемости COVID-19 при вакцинации 100 процентов населения

статистикаболезнькоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Все мнения
О проекте