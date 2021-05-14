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Сергей Собянин объявил о старте проходки тоннеля метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин объявил о старте проходки тоннеля метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

Юлия Павлушова

Город

Проходка тоннеля на Калининско-Солнцевской линии метро началась в столице. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Запускаем еще одну проходку от «Пыхтино» до «Рассказовки». В течение года мы пройдем эти тоннели, в следующем году пройдем тоннели до «Пыхтино» в другую сторону, до Внукова. В 2023 году будет создана уникальная линия. В мире нет такого, чтобы метро приходило в аэропорты, — сказал глава города.

К строительству нового участка метро длиной 4,9 километра приступили в 2019 году. Он предназначен для двух станций: «Пыхтино» и «Внуково». В 2021 году начали прокладку тоннелей от «Пыхтино» до «Рассказовки». Причем в марте приступили к проходке левого тоннеля.

Прокладка правого перегонного тоннеля началась 14 мая. Оба объекта планируют достроить весной 2022 года, а участок метро от «Рассказовки» до аэропорта Внуково — в 2023 году.

Сергей Собянин добавил, что в столичной подземке продолжается замена подвижного состава. Благодаря этому к 2024 году метро Москвы станет «самым молодым» в Европе и Америке по оснащению поездов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что парк вагонов столичного метро обновят на 80 процентов к 2023 году.

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ВнуковоМетроСергей Собянин
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