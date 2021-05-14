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Пересадку между двумя станциями метро «Марьина Роща» начали строить в столице
Фото: В. Новикова / mos.ru

Пересадку между двумя станциями метро «Марьина Роща» начали строить в столице

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии столичного метро достроили проход для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что новый проход к салатовой линии прокладывали горным способом, вручную, из-за близкого расположения действующего метро. Так был создан тоннель длиной 25 метров.

Теперь на станции раскрывают 22 проема между двумя боковыми залами. Из них 12 будут предназначены для прохода пассажиров с платформы на пути, а остальные — для коммуникаций, пишет официальный портал мэра Москвы. Работы собираются завершить к концу лета.

Станция «Марьина Роща» войдет в состав северо-восточного участка БКЛ. Она станет самой глубокой станцией кольца — 70 метров.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте проходки тоннеля метро от «Пыхтино» до «Рассказовки».

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Метростроящиеся станции метроАндрей Бочкарев
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