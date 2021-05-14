Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била сможет вернуться домой через полтора месяца

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Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била Мария Артемова пережила сложную операцию и отходит от наркоза. Об этом в пятницу, 14 мая, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил супруг женщины Константин Артемов.

По его словам, операцию его жене сделали позавчера. На данный момент женщина «очень слаба», так как воздействие наркоза еще не прошло. При этом супруг пострадавшей в ДТП отметил, что его жена вернется домой еще не скоро.

— Операция была очень сложной, тяжело ей сейчас. Думаю, что она полмесяца точно будет находиться под наблюдением врачей. Затем она отправиться в реабилитационный центр. Скорее всего, она сможет вернуться к семье спустя полтора-два месяца, — уточнил мужчина.

Также собеседник «ВМ» отметил, что виновник аварии всячески оказывает пострадавшей стороне помощь.

— Он свое слово сдержал и помог нам, чем избавил меня от многих проблем и затрат, — сказал Артемов.

При этом сумму, которую предоставил блогер, муж потерпевшей не озвучил. На вопрос корреспондента «ВМ» о его отношении к возможному прекращению уголовного дела в отношении Эдварда Била Константин Артемов также отказался отвечать.

Напомним, что консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била. 1 апреля на Смоленской площади в Москве молодой человек на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали, в его отношении возбудили уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

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