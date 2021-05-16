Агата Муцениеце рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

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Российскую актрису Агату Муцениеце восхищают верные и честные мужчины. Об этом звезда рассказала в последнем выпуске своего шоу «Честный развод» на Youtube.

Артистка беседовала с гостями — супругами Денисом и Еленой Кукояки. Речь зашла об изменах в отношениях и флирте с другими. Позиция собеседника Дениса в этом вопросе, а также его нежное отношение к жене восхитили Муцениеце.

— Настоящий мужчина классный, когда у него реально одна женщина и он ее очень сильно любит. Вот в этом весь настоящий мужчина, — сказала звезда.

Ранее Муцениеце объяснила, почему не планирует еще раз выйти замуж.

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