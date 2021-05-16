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Этап Кубка мира по биатлону перенесен из Белоруссии из-за текущей ситуации в стране
Фото: REUTERS

Этап Кубка мира по биатлону перенесен из Белоруссии из-за текущей ситуации в стране

Илья Ашуров

Спорт

Белоруссия исключена из списка стран, в которых пройдут этапы Кубка мира по биатлону. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Уточняется, что данное решение было принято в связи с текущей ситуацией в Белоруссии, а также «для обеспечения уверенности в планировании» национальных комитетов, федераций и команд.

Проведение этапа Кубка мира в Белоруссии было запланировано на 3–6 марта 2022 года. По данным IBU, теперь он перенесен в финский город Контиолахти.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. За действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

К концу дня в стране возникли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

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Белоруссиябиатлонкубок мира
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