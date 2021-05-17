Коронавирус выявили у 9328 человек в России за сутки

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за минувшие сутки выявлено 9328 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 17 мая.

Так, из них 16,7 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в стране скончались 340 человек, вылечился 7181 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки больше всего случаев инфекции зафиксировали в Москве — 3573, Санкт-Петербурге — 763 и Московской области — 701.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии выявили 4 949 573 случая коронавируса, от COVID-19 скончались 116 211 человек, вылечились 4 563 254 пациента.

Ранее ФАС России определила отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

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